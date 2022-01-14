Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» объявила о трансфере полузащитника «Порту» официально

14 Января 2022 • 13:36 Комментировать

Полузащитник сборной Мексики Хесус Корона продолжит карьеру в испанском чемпионате. 29-летний футболист перешел из «Порту» в «Севилью», об этом рапортует пресс-служба андалусийского клуба.

Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до лета 2025 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, переход Короны обошелся испанскому клубу в три миллиона евро.

Хесус защищал цвета «Порту» с 2015 года. В нынешнем сезоне Корона сыграл 17 поединков в различных турнирах и отметился одной голевой передачей.

За сборную Мексики он провел 51 матч и забил девять мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Порту Хесус Корона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Января
13:36 · Испания. Ла Лига
«Севилья» объявила о трансфере полузащитника «Порту» официально
12:58 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла усиление в «Баварии»
12:22 · Испания. Ла Лига
«Реал» сообщил о случае заражения коронавирусом среди футболистов
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл замену Триппьеру в «Манчестер Юнайтед»
08:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл нового форварда в Испании 1
08:26 · Италия. Серия А
«Барселона» хочет подписать вингера «Наполи»
03:26 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» усилился форвардом «Бетиса»
00:34 · Испания. Ла Лига
Симеоне – о поражении от «Атлетика»: «Отсутствие агрессивности лишило нас финала» 1
13 Января
23:53 · Испания. Ла Лига
5 минут и 2 угловых: «Атлетик» в концовке перевернул матч с «Атлетико» и вышел в финал Суперкубка Испании 12
23:52 · Испания. Ла Лига
Лапорта намекнул, что «Барселоне» действительно интересен Мората 1
23:15 · Испания. Ла Лига
Лоди не вызвали в сборную Бразилии из-за того, что он не вакцинирован 1
22:55 · Испания. Ла Лига
«Севилья» близка к приобретению Короны
21:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова пожертвовать Френки де Йонгом ради Холанна слухи
21:46 · Испания. Ла Лига
Травма Бензема оказалась несерьезной
21:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» Мадрид – «Атлетик» - 1:2 (закончен)
Все новости
Рекомендуем