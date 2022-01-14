Полузащитник сборной Мексики Хесус Корона продолжит карьеру в испанском чемпионате. 29-летний футболист перешел из «Порту» в «Севилью», об этом рапортует пресс-служба андалусийского клуба.

Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до лета 2025 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, переход Короны обошелся испанскому клубу в три миллиона евро.

Хесус защищал цвета «Порту» с 2015 года. В нынешнем сезоне Корона сыграл 17 поединков в различных турнирах и отметился одной голевой передачей.

За сборную Мексики он провел 51 матч и забил девять мячей.