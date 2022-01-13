Травма Бензема оказалась несерьезной

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после победного матча Суперкубка Испании с «Барселоной» заявил, что с нападающим Каримом Бензема все в порядке, несмотря на замену в экстра-тайме.

«С Каримом все в порядке. Он получил удар, но все нормально. Теперь у нас есть время восстановиться до воскресенья», – заявил Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что в среду 12 января «сливочные» в полуфинале Суперкубка Испании обыграли каталонскую «Барселону» со счётом 3:2. Один из голов как раз забил Карим Бензема. Этот мяч стал 23-м для французского нападающего в этой кампании.