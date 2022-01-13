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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пиччини прощается с «Валенсией» и переходит в «Црвену Звезду»

13 Января 2022 • 17:59 Комментировать
Атлетико Балеарес
...
Валенсия
16.01 14:00

Итальянский латераль  Кристиано Пиччини 13 января забрал свои личные вещи с базы «Валенсии» и готовится к новому этапу своей карьеры.

На итальянца претендовала белградская «Црвена Звезда», и вероятность перехода увеличивается с каждым часом. 

Спортивный директор сербского клуба Митар Мркела на клубном телевидении сделал очень ответственный шаг, рассказав о вероятной сделке: «Валенсия» приняла условия трансфера Пиччини . В футболе никогда нельзя говорить с уверенностью, но я думаю, что он скоро появится в «Црвене Звезде». 

Стоит отметить, что этот трансфер является довольно нехарактерным для сербских топ-клубов, которые делают акцент на доморощенных и балканских футболистах.

Пиччини начал получать стабильное игровое время лишь недавно. До этого итальянец занимался восстановлением после травмы колена.

В сезоне 2021/22 29-летний латераль сыграл 6 игр и забил 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Црвена Звезда Кристиано Пиччини
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АТЛЕТИКО БАЛЕАРЕС ВАЛЕНСИЯ
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