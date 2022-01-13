Пиччини прощается с «Валенсией» и переходит в «Црвену Звезду»

Итальянский латераль Кристиано Пиччини 13 января забрал свои личные вещи с базы «Валенсии» и готовится к новому этапу своей карьеры.

На итальянца претендовала белградская «Црвена Звезда», и вероятность перехода увеличивается с каждым часом.

Спортивный директор сербского клуба Митар Мркела на клубном телевидении сделал очень ответственный шаг, рассказав о вероятной сделке: «Валенсия» приняла условия трансфера Пиччини . В футболе никогда нельзя говорить с уверенностью, но я думаю, что он скоро появится в «Црвене Звезде».

Стоит отметить, что этот трансфер является довольно нехарактерным для сербских топ-клубов, которые делают акцент на доморощенных и балканских футболистах.

Пиччини начал получать стабильное игровое время лишь недавно. До этого итальянец занимался восстановлением после травмы колена.

В сезоне 2021/22 29-летний латераль сыграл 6 игр и забил 1 гол.