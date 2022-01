«Реал» во всего лишь второй раз в истории выиграл пять матчей кряду у «Барселоны»

Мадридский «Реал» победил в полуфинале Суперкубка Испании, выиграв в дополнительное время у принципиального соперника - «Барселоны». Это была уже пятая победа кряду для «Реала» в рамках «эль класико». Такая продолжительная серия побед (в подсчет идут все турниры) над главным противником в истории «Реала» была лишь один раз - в период в 1962 по 1965 год.

Также стоит заметить, что вчерашняя победа стала для «сливочных» сотой в истории противостояния с «Барсой». У «блауграны» - 93 победы, а 48 матчей завершились ничейным результатом.

