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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» продлит контракт с одним из лидеров

13 Января 2022 • 09:06 Комментировать

Один из ведущих футболистов атакующей линии «Севильи» Лукас Окампос может продлить контракт с андалусийским клубом.

Как сообщают журналисты портала Goal.com, руководство довольно уровнем игры аргентинского вингера и готово вознаградить его новым трудовым соглашением. Действующий договор между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что в подписании Окампоса заинтересован лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне испанской Ла Лиги 27-летний футболист забил пять голов и сделал две результативные передачи в 16 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Лукас Окампос
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