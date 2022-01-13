«Севилья» продлит контракт с одним из лидеров

Один из ведущих футболистов атакующей линии «Севильи» Лукас Окампос может продлить контракт с андалусийским клубом.

Как сообщают журналисты портала Goal.com, руководство довольно уровнем игры аргентинского вингера и готово вознаградить его новым трудовым соглашением. Действующий договор между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что в подписании Окампоса заинтересован лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне испанской Ла Лиги 27-летний футболист забил пять голов и сделал две результативные передачи в 16 встречах.