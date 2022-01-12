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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Соперник «Зенита» в Лиге Европы продлил контракт с одним из лидеров официально

12 Января 2022 • 16:47 Комментировать

«Бетис» объявил о пролонгации трудового договора с полузащитником Набилем Фекиром. Новый контракт француза рассчитан до конца сезона 2025/2026.

28-летний Набиль Фекир является одним из лидеров «Бетиса». На недавний кубковый матч против «Вальядолида» французский хавбек выходил на поле с повязкой капитана.

За «Бетис» Набиль Фекир играет с лета 2019 года после перехода из «Лиона». С тех пор француз провёл за «огурцов» 94 матча. На его счету 18 голов и 17 результативных передач.

«Бетис» является соперником «Зенита» в Лиге Европы. В феврале команды сойдутся в стыковых матчах за право выступить в 1/8 финала турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Набиль Фекир
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