«Бетис» объявил о пролонгации трудового договора с полузащитником Набилем Фекиром. Новый контракт француза рассчитан до конца сезона 2025/2026.

28-летний Набиль Фекир является одним из лидеров «Бетиса». На недавний кубковый матч против «Вальядолида» французский хавбек выходил на поле с повязкой капитана.

За «Бетис» Набиль Фекир играет с лета 2019 года после перехода из «Лиона». С тех пор француз провёл за «огурцов» 94 матча. На его счету 18 голов и 17 результативных передач.

«Бетис» является соперником «Зенита» в Лиге Европы. В феврале команды сойдутся в стыковых матчах за право выступить в 1/8 финала турнира.