Денис Черышев заразился коронавирусом

Российский полузащитник Денис Черышев, выступающий в испанской Ла Лиге за «Валенсию», заразился коронавирусной инфекцией.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Radio Esport Valencia, сегодня, 12 января, футболист сдал положительный тест на COVID-19. В связи с этим 31-летний россиянин будет вынужден провести некоторое время на карантине.

В текущем сезоне Денис поучаствовал в десяти матчах испанского чемпионата, в которых сделал одну голевую передачу.

Ближайший матч «Валенсии» состоится 16 января. «Летучие мыши» в Кубке Испании сыграют против «Атлетико Балеарес».