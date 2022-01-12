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Чемпионат Испании. Ла Лига

Денис Черышев заразился коронавирусом

12 Января 2022 • 13:55 Комментировать

Российский полузащитник Денис Черышев, выступающий в испанской Ла Лиге за «Валенсию», заразился коронавирусной инфекцией.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Radio Esport Valencia, сегодня, 12 января, футболист сдал положительный тест на COVID-19. В связи с этим 31-летний россиянин будет вынужден провести некоторое время на карантине.

В текущем сезоне Денис поучаствовал в десяти матчах испанского чемпионата, в которых сделал одну голевую передачу.

Ближайший матч «Валенсии» состоится 16 января. «Летучие мыши» в Кубке Испании сыграют против «Атлетико Балеарес».

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Денис Черышев
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