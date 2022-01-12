Оскар готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Известный бразильский хавбек Оскар, который сейчас играет за китайский «Шанхай СИПГ», находится в шорт-листе каталонской «Барселоны». Как стало известно газете Marca, полузащитник готов пойти на существенное снижение заработной платы ради переезда на «Камп Ноу».

Стоит отметить, что Оскар является пятым самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе.

При этом трансфер бразильца не считается приоритетом для «сине-гранатовых». Каталонский гранд хочет сначала подписать нападающего, после чего станет работать над усилением других позиций.

В Европе Оскар известен по выступлениям за «Челси» (2012-2016). В Китае он играет с 2017 года.