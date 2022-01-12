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Экс-голкипер «Реала»: «Месси был обманщиком и провокатором в «Барселоне»

12 Января 2022 • 08:58 Комментировать (2)

Экс-вратарь «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Ежи Дудек вспомнил о том, как звездный экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси провоцировал игроков «сливочных» во время «эль класико».

«Месси был обманщиком и провокатором, впрочем, как и все футболисты «сине-гранатовых». Туда же можно отнести и Хосепа Гвардиолу. Я своими глазами видел, как Лео вел себя на поле. Он грубо выражался в сторону Серхио Рамоса и Пепе. Мне было сложно поверить в это, ведь Месси всегда казался тихим и хорошим парнем», - передает слова Дудека Daily Mail.

Аргентинский нападающий играл за «Барселону» с 2005 по 2021 год. Минувшим летом он покинул клуб по истечении срока трудового договора и перешел в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Ежи Дудек
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Volond
12 Января 2022 в 09:07
ооооооой.... а реал то ну прям ангелы все!!!
AlessandroDP
12 Января 2022 в 09:06
Вот это поворот, как же так?)))
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