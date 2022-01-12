Экс-голкипер «Реала»: «Месси был обманщиком и провокатором в «Барселоне»

Экс-вратарь «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Ежи Дудек вспомнил о том, как звездный экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси провоцировал игроков «сливочных» во время «эль класико».

«Месси был обманщиком и провокатором, впрочем, как и все футболисты «сине-гранатовых». Туда же можно отнести и Хосепа Гвардиолу. Я своими глазами видел, как Лео вел себя на поле. Он грубо выражался в сторону Серхио Рамоса и Пепе. Мне было сложно поверить в это, ведь Месси всегда казался тихим и хорошим парнем», - передает слова Дудека Daily Mail.

Аргентинский нападающий играл за «Барселону» с 2005 по 2021 год. Минувшим летом он покинул клуб по истечении срока трудового договора и перешел в «ПСЖ».