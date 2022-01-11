«Мальорка» положила глаз на кипера «ПСЖ»

Испанская «Мальорка» ведет борьбу за выживание в Ла Лиге, а потому балеарцам срочно нужны пути для усиления состава. Островитяне хотят усилить свой последний рубеж обороны, намереваясь арендовать у «ПСЖ» третьего голкипера клуба - 28-летнего испанца Серхио Рико. В силу присутствия в составе парижан Джанлуиджи Доннаруммы и Кейлора Наваса Рико практически лишен игровой практики - в текущем сезоне его выпускали на поле лишь в одном матче.

Между тем контракт кипера с парижским клубом рассчитан до 2024 года, а потому руководство вице-чемпиона Франции не против сдать его в аренду. Именно подобный тип соглашения и интересует «Мальорку», сообщает Le Parisien. О праве выкупа после аренды речь в данной ситуации не идет.