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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» положила глаз на кипера «ПСЖ»

11 Января 2022 • 20:21 Комментировать
Мальорка
...
Эспаньол
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15.01 18:00

Испанская «Мальорка» ведет борьбу за выживание в Ла Лиге, а потому балеарцам срочно нужны пути для усиления состава. Островитяне хотят усилить свой последний рубеж обороны, намереваясь арендовать у «ПСЖ» третьего голкипера клуба - 28-летнего испанца Серхио Рико. В силу присутствия в составе парижан Джанлуиджи Доннаруммы и Кейлора Наваса Рико практически лишен игровой практики - в текущем сезоне его выпускали на поле лишь в одном матче.

Между тем контракт кипера с парижским клубом рассчитан до 2024 года, а потому руководство вице-чемпиона Франции не против сдать его в аренду. Именно подобный тип соглашения и интересует «Мальорку», сообщает Le Parisien. О праве выкупа после аренды речь в данной ситуации не идет.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка ПСЖ Серхио Рико
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