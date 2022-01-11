​Агент Дембеле подлил масла в огонь, раскритиковав решения Хави

«Барселона» рассчитывает продлить контракт с Усманом Дембеле, но переговоры проходят непросто. Масла в огонь подлил представитель французского форварда Мусса Сиссоко, который раскритиковал главного тренера «сине-гранатовых» Хави за его решения.

«Мы много говорим о деньгах, но в ситуации с продлением контракта Дембеле вопрос заключается не только в финансах. Это вопрос и спортивного управления. Игрока выпускают на поле без тренировок сразу после выздоровления от коронавируса. Это усложняет ситуацию», - слова Сиссоко приводит Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe.

Действующий контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона.