Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Агент Дембеле подлил масла в огонь, раскритиковав решения Хави

11 Января 2022 • 15:37 Комментировать

«Барселона» рассчитывает продлить контракт с Усманом Дембеле, но переговоры проходят непросто. Масла в огонь подлил представитель французского форварда Мусса Сиссоко, который раскритиковал главного тренера «сине-гранатовых» Хави за его решения.

«Мы много говорим о деньгах, но в ситуации с продлением контракта Дембеле вопрос заключается не только в финансах. Это вопрос и спортивного управления. Игрока выпускают на поле без тренировок сразу после выздоровления от коронавируса. Это усложняет ситуацию», - слова Сиссоко приводит Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe.

Действующий контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
15:37 · Испания. Ла Лига
​Агент Дембеле подлил масла в огонь, раскритиковав решения Хави
13:21 · Испания. Ла Лига
Иско решил остаться в «Реале» до конца сезона
12:24 · Испания. Ла Лига
В Ла Лиге произошла тренерская отставка официально
10:37 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» рассматривает четырёх игроков на замену Триппьеру
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона», «ПСЖ» и «Милан» нацелились на игрока «Тоттенхэма» 1
09:23 · Испания. Ла Лига
Модрич продлит контракт с «Реалом»
09:12 · Германия. Бундеслига
Кроос высказался об интересе «Реала» к Холанну и Мбаппе
08:36 · Испания. Ла Лига
Кроос высказался о своём будущем в «Реале»
03:00 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» потребовался голкипер сборной Северной Македонии
02:40 · Испания. Ла Лига
Пике: «Барселона» имеет все шансы пройти «Реал»
02:20 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько Юмтити потеряет по новому контракту с «Барселоной»
01:01 · Испания. Ла Лига
Бывший полузащитник «Челси» может усилить «Барселону» 2
01:00 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» оступился в матче с «Эльче»
00:27 · Испания. Ла Лига
Педри и Ферран Торрес сдали отрицательные тесты на COVID-19 и смогут сыграть против «Реала»
10 Января
21:49 · Испания. Ла Лига
Бэйл и Мариано не сыграют против «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем