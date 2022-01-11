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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско решил остаться в «Реале» до конца сезона

11 Января 2022 • 13:21 Комментировать

Судя по всему, испанский хавбек Иско останется в мадридском «Реале» до завершения текущего сезона. Как сообщает газета Marca, полузащитник отверг все предложения и хочет провести ближайшие полгода в «королевском» клубе, несмотря на нежелание руководства продлевать с ним контракт.

Действующий трудовой договор Иско с «бланкос» истекает летом этого года. Если «Реал» так и не предложит ему новое соглашение, футболист покинет клуб в статусе свободного агента.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Севильи», «Ньюкасла» и лондонского «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Иско
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