Иско решил остаться в «Реале» до конца сезона

Судя по всему, испанский хавбек Иско останется в мадридском «Реале» до завершения текущего сезона. Как сообщает газета Marca, полузащитник отверг все предложения и хочет провести ближайшие полгода в «королевском» клубе, несмотря на нежелание руководства продлевать с ним контракт.

Действующий трудовой договор Иско с «бланкос» истекает летом этого года. Если «Реал» так и не предложит ему новое соглашение, футболист покинет клуб в статусе свободного агента.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Севильи», «Ньюкасла» и лондонского «Арсенала».