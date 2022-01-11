В испанском чемпионате произошла тренерская отставка. С поста наставника «Кадиса», находящегося в подвале турнирной таблицы, был уволен Альваро Сервера.

«Кадис» неудачно выступает в текущем сезоне и сражается за сохранение прописки в Ла Лиге. После 20 проведенных туров команда набрала лишь 14 баллов и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.

В следующем матче чемпионата Испании «Кадис» на своем домашнем стадионе примет каталонский «Эспаньол». Встреча состоится во вторник, 18 января, начало – 23:30 по московскому времени.