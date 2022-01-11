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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» рассматривает четырёх игроков на замену Триппьеру

11 Января 2022 • 10:37 Комментировать

Мадридский «Атлетико» занимается поиском нового флангового защитника после продажи Кирана Триппьера в «Ньюкасл». По данным ESPN, «матрасники» рассматривают кандидатуры сразу нескольких латералей.

В поле зрения испанского гранда находятся следующие исполнители: Нелсон Семеду, Седрик Соареш, Сесар Аспиликуэта, Даниэль Васс. Мадридцы уже вступили в предварительные переговоры с агентами игроков и пытаются выбрать наиболее подходящий вариант.

Триппьер покинул «матрасников» в конце прошлой недели. По сведениям СМИ, «Атлетико» выручил с продажи англичанина порядка 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сесар Аспиликуэта Даниэль Васс Седрик Соареш Нелсон Семеду
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