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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич продлит контракт с «Реалом»

11 Января 2022 • 09:23 Комментировать

Хорватский полузащитник Лука Модрич договорился о пролонгации сотрудничества с мадридским «Реалом», об этом сообщается в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры.

Как информирует источник, в ближайшее время «королевский» клуб официально объявит о сделке. Новый трудовой договор 36-летнего ветерана со «сливочными» будет рассчитан до середины 2023 года. Текущее соглашение истекает в конце сезона-2021/2022.

Модрич играет в составе мадридского коллектива с лета 2012 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 поединках, в которых пять раз ассистировал своим одноклубникам.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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