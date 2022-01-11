Модрич продлит контракт с «Реалом»

Хорватский полузащитник Лука Модрич договорился о пролонгации сотрудничества с мадридским «Реалом», об этом сообщается в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры.

Как информирует источник, в ближайшее время «королевский» клуб официально объявит о сделке. Новый трудовой договор 36-летнего ветерана со «сливочными» будет рассчитан до середины 2023 года. Текущее соглашение истекает в конце сезона-2021/2022.

Модрич играет в составе мадридского коллектива с лета 2012 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 поединках, в которых пять раз ассистировал своим одноклубникам.