Кроос высказался о своём будущем в «Реале»

Один из старожилов мадридского «Реала» Тони Кроос высказался насчет своего будущего в «королевском» клубе.

«При предыдущем подписании контракта я специально выбрал такую длительность, чтобы по его окончании взвесить все. На тот момент у меня будет хороший возраст, дабы хорошо подумать и решить, как действовать дальше.

У меня отличные отношения с руководством клуба, поэтому я сильно не задумываюсь о новом контракте. Но могу сказать, что был бы рад завершить здесь карьеру», - цитирует немецкого полузащитника газета Marca.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.