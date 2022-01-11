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Кроос высказался о своём будущем в «Реале»

11 Января 2022 • 08:36 Комментировать

Один из старожилов мадридского «Реала» Тони Кроос высказался насчет своего будущего в «королевском» клубе.

«При предыдущем подписании контракта я специально выбрал такую длительность, чтобы по его окончании взвесить все. На тот момент у меня будет хороший возраст, дабы хорошо подумать и решить, как действовать дальше.

У меня отличные отношения с руководством клуба, поэтому я сильно не задумываюсь о новом контракте. Но могу сказать, что был бы рад завершить здесь карьеру», - цитирует немецкого полузащитника газета Marca.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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