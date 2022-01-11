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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший защитник «Челси» может усилить «Барселону»

11 Января 2022 • 01:01 Комментировать (2)
Барселона
...
Реал Мадрид
3.75 3.75 2.00
12.01 22:00

В попытках срочно усилить «Барселону» Хави использует буквально все возможности, обращаясь к ветеранам (Дани Алвес), а также к футболистам, выступающим вдалеке от европейских полей. Одним из таких неожиданных вариантов может стать 30-летний бразилец Оскар, известный по выступлением за «Челси», сообщает TNT Sports.

Контакты между ним и каталонцами начались несколько дней назад, однако камнем преткновения, известное дело, могут стать нынешние финансовые сложности «Барселоны». В прошлом году Оскар сыграл в 25 матчах, и, как показывают цифры, был весьма полезен своей команде - пять голов и целых 16 результативных передач.

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Барселона Оскар
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
11 Января 2022 в 01:20
Защитник? Вы наркоманы что-ли?
Манчестерский Иппатий
11 Января 2022 в 01:36
всего лишь потеряли где-то "полу" - наверное ушло на откаты... ;)
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