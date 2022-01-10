Мбаппе рассказал, что думает о Бензема

Один из лидеров «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что думает о своем соотечественнике Кариме Бензема, выступающем за мадридский «Реал».

«Карим заслужил все то, что сейчас получает. Бензема – прекрасный футболист, который оставил след в истории «королевского» клуба.

Рад видеть его в сборной страны. Он вернулся и делает очень много для команды», - приводит слова Мбаппе TF1.

34-летний Бензема играет за «Реал» с 2009 года. На его счету 584 поединка, 301 гол и 152 результативные передачи в футболке «сливочных». Контракт бомбардира с мадридским клубом истекает летом 2023 года.