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Мбаппе рассказал, что думает о Бензема

10 Января 2022 • 13:50 Комментировать

Один из лидеров «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что думает о своем соотечественнике Кариме Бензема, выступающем за мадридский «Реал».

«Карим заслужил все то, что сейчас получает. Бензема – прекрасный футболист, который оставил след в истории «королевского» клуба.

Рад видеть его в сборной страны. Он вернулся и делает очень много для команды», - приводит слова Мбаппе TF1.

34-летний Бензема играет за «Реал» с 2009 года. На его счету 584 поединка, 301 гол и 152 результативные передачи в футболке «сливочных». Контракт бомбардира с мадридским клубом истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Килиан Мбаппе
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