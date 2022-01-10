Гризманн сделал выбор между «Барселоной» и «Атлетико»

Форвард Антуан Гризманн, выступающий на правах аренды за мадридский «Атлетико», не желает возвращаться в каталонскую «Барселону». Об этом он заявил в беседе с испанскими журналистами.

«Хочу продолжать выступать под руководством Диего Симеоне. Очень рад, что вернулся. Надеюсь остаться здесь после окончания арендного соглашения. Верю, что клуб испытывает аналогичные чувства. Мне бы хотелось вместе с «Атлетико» писать историю», - приводит слова нападающего Mundo Deportivo.

В настоящий момент Антуан находится в лазарете. Его возвращение ожидается ближе к матчам плей-офф Лиги чемпионов.