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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» с «Атлетико» всё же не определили сильнейшего

10 Января 2022 • 01:12 Комментировать
Вильярреал
2:2
Атлетико М
окончен

В последнем воскресном матче 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» не смог продлить победную  серию в сражении с прошлогодним победителем сезона. «Атлетико» повел на 10-й минуте после удара Анхеля Корреа. Соперник в ответ не забил пенальти (Херард Морено), но Пау Торрес вскоре отличился с игры. После перерыва стороны обменялись меткими ударами Альберто Морено и Жоффрея Кондогбия, который напоследок еще и удалился с поля. Боевая ничья - 2:2, «Вильярреал» не смог вплотную подобраться к еврокубковой зоне, а «Атлетико» делит четвертое место.

Протокол игры  
Вильярреал 2:2 Атлетико М
    10' Корреа Анхель (0:1)
(1:1) Торрес Пау II 29'    
(2:1) Морено Альберто 58'    
    67' Кондогбия Жоффрей (2:2)
Рульи Херонимо Фойт Хуан Альбиоль Рауль Торрес Пау II Эступиньян Первис   86' (Джексон Николас (   86') Капу Этьен   80' (Иборра Висенте (   80') Парехо Даниэль Гомес Мойсес Тригерос Мануэль   74' (Пино Йереми (   74') Морено Альберто   74' (Педраса Альфонсо (   74') Морено Херард
Запасные: Йоргенсен Филип Мануэль Хосе Марио Гаспар Иосифов Никита Пачеко Антонио Асенхо Серхио Гарсия Карло Раба Даниэль
Облак Ян Льоренте Маркос Фелипе Аугусто IV Эрмосо Марио Лоди Ренан   63' (Коке Хорхе (   63') Карраско Янник Де Пауль Родриго   62' (Фелиш Жоау (   62') Кондогбия Жоффрей   71'   90' Лемар Тома Корреа Анхель Кунья Матеус   63' (Врсалько Шиме (   63')
Запасные: Joan Rojas Лекомт Бенжамен Эррера Эктор Серрано Хавьер Симеоне Джулиано
09 января. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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окончен Севилья 1:0 Хетафе 1.60 3.60 7.00
окончен Осасуна 2:0 Кадис 1.64 3.60 6.30
окончен Алавес 0:0 Атлетик Б 4.25 3.30 1.97
окончен Вильярреал 2:2 Атлетико М 2.80 3.15 2.72
10.01  23:00 Эспаньол ... Эльче 1.83 3.45 4.80
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Сегодня, 10 Января
01:12 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» с «Атлетико» всё же не определили сильнейшего
09 Января
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«Вильярреал» - «Атлетико» Мадрид - 2:2 (закончен)
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