«Вильярреал» с «Атлетико» всё же не определили сильнейшего

В последнем воскресном матче 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» не смог продлить победную серию в сражении с прошлогодним победителем сезона. «Атлетико» повел на 10-й минуте после удара Анхеля Корреа. Соперник в ответ не забил пенальти (Херард Морено), но Пау Торрес вскоре отличился с игры. После перерыва стороны обменялись меткими ударами Альберто Морено и Жоффрея Кондогбия, который напоследок еще и удалился с поля. Боевая ничья - 2:2, «Вильярреал» не смог вплотную подобраться к еврокубковой зоне, а «Атлетико» делит четвертое место.