«Вильярреал» с «Атлетико» всё же не определили сильнейшего

В последнем воскресном матче 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» не смог продлить победную серию в сражении с прошлогодним победителем сезона. «Атлетико» повел на 10-й минуте после удара Анхеля Корреа. Соперник в ответ не забил пенальти (Херард Морено), но Пау Торрес вскоре отличился с игры. После перерыва стороны обменялись меткими ударами Альберто Морено и Жоффрея Кондогбия, который напоследок еще и удалился с поля. Боевая ничья - 2:2, «Вильярреал» не смог вплотную подобраться к еврокубковой зоне, а «Атлетико» делит четвертое место.
Протокол игры
|Вильярреал
|2:2
|Атлетико М
|10' Корреа Анхель (0:1)
|(1:1) Торрес Пау II 29'
|(2:1) Морено Альберто 58'
|67' Кондогбия Жоффрей (2:2)
Рульи Херонимо • Фойт Хуан • Альбиоль Рауль • Торрес Пау II • Эступиньян Первис 86' ( Джексон Николас ( 86') • Капу Этьен 80' ( Иборра Висенте ( 80') • Парехо Даниэль • Гомес Мойсес • Тригерос Мануэль 74' ( Пино Йереми ( 74') • Морено Альберто 74' ( Педраса Альфонсо ( 74') • Морено Херард
Запасные: Йоргенсен Филип • Мануэль Хосе • Марио Гаспар • Иосифов Никита • Пачеко Антонио • Асенхо Серхио • Гарсия Карло • Раба Даниэль
Облак Ян • Льоренте Маркос • Фелипе Аугусто IV • Эрмосо Марио • Лоди Ренан 63' ( Коке Хорхе ( 63') • Карраско Янник • Де Пауль Родриго 62' ( Фелиш Жоау ( 62') • Кондогбия Жоффрей 71' • 90'Лемар Тома • Корреа Анхель • Кунья Матеус 63' ( Врсалько Шиме ( 63')
Запасные: Joan Rojas • Лекомт Бенжамен • Эррера Эктор • Серрано Хавьер • Симеоне Джулиано
09 января. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
Бан пользователя