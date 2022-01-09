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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» обыграла «Хетафе», лишь раз пробив в створ

09 Января 2022 • 20:11 Комментировать
Севилья
1:0
Хетафе
окончен

В 20-м туре Ла Лиги играли малопропускающие команды, «Севилья» и «Хетафе». Андалусийцы ведут борьбу за золото, в то же время соперник выбрался из зоны вылета благодаря успешной серии. Сегодня у «Хетафе» мало что получалось впереди, а севильцы лишь раз пробили в створ ворот, но этот удар Рафы Мира пяткой после прорыва Лукаса Окампоса был на три очка - 1:0.

«Севилья» до пяти очков сократила отставание от «Реала», ее соперник - 16-й.

Протокол игры  
Севилья 1:0 Хетафе
(1:0) Мир Рафа 22'    
Дмитрович Марко Монтьель Гонсало Кунде Жюль   46' (Гудель Неманья (   46') Карлос Диего Сантос Акунья Маркос Хордан Хоан Фернандо Режес Торрес Оливер   62' (Ракитич Иван (   62') Окампос Лукас   37' Мир Рафа Гомес Алехандро   90' (Оскар Родригес (   90')
Запасные: Ромеро Иван Идрисси Уссама Nacho Quintana Диас Хавьер Хуанлу Санчес Luismi Cruz Аугустинссон Людвиг Пастор Альфонсо
Сория Давид Дамиан Суарес Дьене Даконам   29' Митрович Стефан Куэнка Хорхе   86' (Кабако Эрик (   86') Сильва Хонатан   66'   74' (Янкто Якуб (   74') Аленья Карлес Максимович Неманья Флорентину   84'   86' (Витоло Виктор (   86') Мата Хайме   64' (Поведа Дарио (   64') Унал Энес
Запасные: Альгобия Анхель Тимор Давид Иглесиас Хуан Ньом Аллан Яньес Рубен Конде Диего
09 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Севилья Хетафе
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окончен Райо Вальекано 1:1 Бетис 2.55 3.47 2.75
окончен Севилья 1:0 Хетафе 1.60 3.60 7.00
окончен Осасуна 2:0 Кадис 1.70 3.50 5.90
окончен Алавес 0:0 Атлетик Б 3.95 3.40 2.02
09.01  23:00 Вильярреал ... Атлетико М 2.80 3.25 2.67
10.01  23:00 Эспаньол ... Эльче 1.87 3.55 4.30
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