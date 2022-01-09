«Севилья» обыграла «Хетафе», лишь раз пробив в створ

В 20-м туре Ла Лиги играли малопропускающие команды, «Севилья» и «Хетафе». Андалусийцы ведут борьбу за золото, в то же время соперник выбрался из зоны вылета благодаря успешной серии. Сегодня у «Хетафе» мало что получалось впереди, а севильцы лишь раз пробили в створ ворот, но этот удар Рафы Мира пяткой после прорыва Лукаса Окампоса был на три очка - 1:0.
«Севилья» до пяти очков сократила отставание от «Реала», ее соперник - 16-й.
Протокол игры
|(1:0) Мир Рафа 22'
Дмитрович Марко • Монтьель Гонсало • Кунде Жюль 46' ( Гудель Неманья ( 46') • Карлос Диего Сантос • Акунья Маркос • Хордан Хоан • Фернандо Режес • Торрес Оливер 62' ( Ракитич Иван ( 62') • Окампос Лукас • 37'Мир Рафа • Гомес Алехандро 90' ( Оскар Родригес ( 90')
Запасные: Ромеро Иван • Идрисси Уссама • Nacho Quintana • Диас Хавьер • Хуанлу Санчес • Luismi Cruz • Аугустинссон Людвиг • Пастор Альфонсо
Сория Давид • Дамиан Суарес • Дьене Даконам • 29'Митрович Стефан • Куэнка Хорхе 86' ( Кабако Эрик ( 86') • Сильва Хонатан 66' 74' ( Янкто Якуб ( 74') • Аленья Карлес • Максимович Неманья • Флорентину 84' 86' ( Витоло Виктор ( 86') • Мата Хайме 64' ( Поведа Дарио ( 64') • Унал Энес
Запасные: Альгобия Анхель • Тимор Давид • Иглесиас Хуан • Ньом Аллан • Яньес Рубен • Конде Диего
09 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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