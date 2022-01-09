«Севилья» обыграла «Хетафе», лишь раз пробив в створ

В 20-м туре Ла Лиги играли малопропускающие команды, «Севилья» и «Хетафе». Андалусийцы ведут борьбу за золото, в то же время соперник выбрался из зоны вылета благодаря успешной серии. Сегодня у «Хетафе» мало что получалось впереди, а севильцы лишь раз пробили в створ ворот, но этот удар Рафы Мира пяткой после прорыва Лукаса Окампоса был на три очка - 1:0.

«Севилья» до пяти очков сократила отставание от «Реала», ее соперник - 16-й.