Испанская ассоциация может оштрафовать «Валенсию» за пост о судействе в матче с «Реалом»

Вчера, 8 января, «Валенсия» не смогла оказать должное сопротивление в матче против «Реала», уступив на выезде со счетом 1:4. Ключевым эпизодом игры стал спорный пенальти в начале встречи, который пресс-служба клуба в официальном «Твиттере» назвала ограблением.

Портал Football Espana уверяет, что «летучие мыши» будут наказаны за опубликованный пост. Согласно источнику, испанская ассоциация футбола (RFEF) может выписать «Валенсии» штраф в размере трех тысяч евро.

Примечательно, что многие эксперты после поединка подтвердили правильность принятого арбитром решения в вышеуказанном эпизоде с падением Каземиро в чужой штрафной площади.