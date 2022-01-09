​«Барселона» назвала сроки восстановления Гарсии

Пресс-служба «Барселоны» проинформировала общественность о состоянии защитника Эрика Гарсии. 21-летний футболист получил травму в субботнем поединке испанской Ла Лиги против «Гранады».

Обследование подтвердило травму подколенного сухожилия у футболиста. Эрик Гарсия сможет вернуться на поле приблизительно через пять недель.

Напомним, что «Барселона» не смогла обыграть «Гранаду» на выезде – игра Ла Лиги завершилась вничью со счётом 1:1.

В сезоне 2021/2022 Эрик Гарсия провёл за «Барселону» 20 матчей во всех соревнованиях. Результативными действиями защитник не отмечался.