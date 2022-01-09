​Винисиус: «Хочу играть за «Реал» долгие годы»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался после победы над «Валенсией» со счётом 4:1 в субботнем матче чемпионата Испании.

Напомним, что Винисиус в прошедшем поединке стал автором дубля.

«Мы играли очень хорошо. Нужно продолжать действовать в таком духе, чтобы побеждать по ходу сезона.

Играть за «Реал» - моя мечта, и я хочу оставаться здесь долгие годы», - слова Винисиуса на своих страницах приводит Marca.

Всего в сезоне 2021/2022 Винисиус Жуниор провёл за «Реал» 26 матчей. В них нападающий забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.

Ближайший матч «Реал» проведёт 12 января – против «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании.