​Бензема может похвастаться уникальным достижением в «Реале»

Карим Бензема оформил дубль в субботнем матче «Реала» против «Валенсии» (победа 4:1). Один из двух голов в прошедшем поединке француз провёл с пенальти. Журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как Мистер Чип, на своей страничке в «Твиттере» рассказывает об уникальном достижении Бензема в «Реале». Оказывается, француз реализовал все 15 одиннадцатиметровых ударов в мадридском клубе (13 в Ла Лиге, 1 в Кубке Испании и 1 в Лиге чемпионов). Ранее ни одному игроку «сливочных» не удавалось забить так много пенальти, не допустив при этом ни единого промаха.

Следующим соперником «Реала» будет «Барселона». «Эль класико» пройдёт 12 января в полуфинале Суперкубка Испании.