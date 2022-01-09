​Анчелотти отреагировал на комментарий «Валенсии» об «ограблении»

«Реал» в субботу отпраздновал крупную победу над «Валенсией» со счётом 4:1. Во время перерыва пресс-служба «летучих мышей» сделала публикацию об «ограблении в Мадриде», явно намекая на судейство.

После игры вопрос по поводу комментария «Валенсии» получил главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Я не знаю, что сказать об этих комментариях. Я должен оценивать игру. Мы играли хорошо и заслужили победу. Да, мы открыли счёт с пенальти, но мы создавали много моментов и выиграли», - слова Анчелотти приводит на своих страницах Marca.

Следующий матч «Реал» проведёт 12 января – против «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании.