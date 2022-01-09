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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дубли Винисиуса и Бензема позволили «Реалу» разгромить «Валенсию»

09 Января 2022 • 00:54 Комментировать
Реал Мадрид
4:1
Валенсия
окончен

Центральный матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Валенсией» получился нетипичным для современного чемпионата Испании. Команды порадовали открытым футболом и обилием моментов. В середине игры они начали выкристаллизовываться в голы. Карим Бензема забил с 11-метровой отметки, а после перерыва Винисиус Жуниор удвоил счет после прорыва, а вскоре добавил мяч головой в сетку на добивании. Гонсалу Гуэдеш не забил пенальти, но был первым на отскоке - 3:1. Но все же точку поставили мадридцы, Бензема оформил дубль (4:1). Денис Черышев вышел на замену на 66-й минуте и отметился желтой карточкой.

«Реал» до 8 очков увеличил отрыв от «Севильи», проведя на два матча больше.

Протокол игры  
Реал Мадрид 4:1 Валенсия
(1:0) Бензема Карим 43'    
(2:0) Винисиус Жуниор 52'    
(3:0) Винисиус Жуниор 61'    
    77' Гуэдеш Гонсалу (3:1)
(4:1) Бензема Карим 88'    
Куртуа Тибо Васкес Лукас   87' (Начо Фернандес (   87') Милитао Эдер   26' Алаба Давид Менди Ферлан   76' Модрич Лука   70' (Себальос Дани (   70') Каземиро Карлос   14'   71' (Камавинга Эдуардо (   71') Кроос Тони Асенсио Марко Бензема Карим   89' (Иско Аларкон (   89') Винисиус Жуниор   87' (Вальверде Федерико (   87')
Запасные: Родриго Азар Эден Марсело Виера Лунин Андрей Вальехо Хесус
Силлессен Яспер Пиччини Кристиано   51' Дьякаби Муктар Альдерете Омар Гайя Хосе Кошта Элдер   66' (Андре Маркос (   66') Васс Даниэль Гильямон Уго Гуэдеш Гонсалу Муса Юнус   58'   66' (Коба Куандреди (   66' Вальехо Ману   83') Макси Гомес   66' (Черышев Денис (   66'   84')
Запасные: Васкес Хесус Pedro Aleman Cristhian Mosquera Хауме Доменек Мамардашвили Георгий Рачич Урош Бланко Алехандро
08 января. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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Реал Мадрид Валенсия
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окончен Реал Сосьедад 1:0 Сельта 1.82 3.50 4.80
окончен Гранада 1:1 Барселона 4.80 3.95 1.74
окончен Реал Мадрид 4:1 Валенсия 1.36 5.50 9.30
09.01  16:00 Райо Вальекано ... Бетис 2.55 3.47 2.75
09.01  18:15 Севилья ... Хетафе 1.60 3.60 7.00
09.01  20:30 Осасуна ... Кадис 1.78 3.30 5.60
09.01  20:30 Алавес ... Атлетик Б 3.80 3.45 2.02
09.01  23:00 Вильярреал ... Атлетико М 2.85 3.30 2.60
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