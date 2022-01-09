Дубли Винисиуса и Бензема позволили «Реалу» разгромить «Валенсию»

Центральный матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Валенсией» получился нетипичным для современного чемпионата Испании. Команды порадовали открытым футболом и обилием моментов. В середине игры они начали выкристаллизовываться в голы. Карим Бензема забил с 11-метровой отметки, а после перерыва Винисиус Жуниор удвоил счет после прорыва, а вскоре добавил мяч головой в сетку на добивании. Гонсалу Гуэдеш не забил пенальти, но был первым на отскоке - 3:1. Но все же точку поставили мадридцы, Бензема оформил дубль (4:1). Денис Черышев вышел на замену на 66-й минуте и отметился желтой карточкой.
«Реал» до 8 очков увеличил отрыв от «Севильи», проведя на два матча больше.
Протокол игры
|Реал Мадрид
|4:1
|Валенсия
|(1:0) Бензема Карим 43'
|(2:0) Винисиус Жуниор 52'
|(3:0) Винисиус Жуниор 61'
|77' Гуэдеш Гонсалу (3:1)
|(4:1) Бензема Карим 88'
Куртуа Тибо • Васкес Лукас 87' ( Начо Фернандес ( 87') • Милитао Эдер • 26'Алаба Давид • Менди Ферлан • 76'Модрич Лука 70' ( Себальос Дани ( 70') • Каземиро Карлос 14' 71' ( Камавинга Эдуардо ( 71') • Кроос Тони • Асенсио Марко • Бензема Карим 89' ( Иско Аларкон ( 89') • Винисиус Жуниор 87' ( Вальверде Федерико ( 87')
Запасные: Родриго • Азар Эден • Марсело Виера • Лунин Андрей • Вальехо Хесус
Силлессен Яспер • Пиччини Кристиано • 51'Дьякаби Муктар • Альдерете Омар • Гайя Хосе • Кошта Элдер 66' ( Андре Маркос ( 66') • Васс Даниэль • Гильямон Уго • Гуэдеш Гонсалу • Муса Юнус 58' 66' ( Коба Куандреди ( 66' • Вальехо Ману 83') • Макси Гомес 66' ( Черышев Денис ( 66' ) 84'
Запасные: Васкес Хесус • Pedro Aleman • Cristhian Mosquera • Хауме Доменек • Мамардашвили Георгий • Рачич Урош • Бланко Алехандро
08 января. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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