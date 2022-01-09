Дубли Винисиуса и Бензема позволили «Реалу» разгромить «Валенсию»

Центральный матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Валенсией» получился нетипичным для современного чемпионата Испании. Команды порадовали открытым футболом и обилием моментов. В середине игры они начали выкристаллизовываться в голы. Карим Бензема забил с 11-метровой отметки, а после перерыва Винисиус Жуниор удвоил счет после прорыва, а вскоре добавил мяч головой в сетку на добивании. Гонсалу Гуэдеш не забил пенальти, но был первым на отскоке - 3:1. Но все же точку поставили мадридцы, Бензема оформил дубль (4:1). Денис Черышев вышел на замену на 66-й минуте и отметился желтой карточкой.

«Реал» до 8 очков увеличил отрыв от «Севильи», проведя на два матча больше.