«Леванте» едва не повторил печальный антирекорд хихонского «Спортинга»

Двадцатый тур испанской Ла Лиги начался с громкой сенсации - не выигрывавший весь первый круг «Леванте» одержал победу над «Мальоркой», забив два безответных мяча. Таким образом, клуб из Валенсии избежал повторения печального антирекорда испанской Ла Лиги, который еще с сезона 1997/1998 удерживает хихонский «Спортинг».
Тогда клуб, за который в 90-е успехи поиграть Ледяхов, Черышев и Никифоров, выиграл свой первый матч лишь в 24-м туре, а сезон закончил лишь с двумя победами (этот антирекорд «Спортинг» удерживает совместно с «Логроньесом» образца 1994/1995) и наименьшим количеством очков в истории Ла Лиги - 13.
1 - La victoria del @LevanteUD en la 20ª jornada de #LaLiga es el segundo primer triunfo más tardío en la historia de la competición tras el del Sporting de Gijón en la campaña 1997/98 (24ª jornada). Demora. pic.twitter.com/1v9y8J4Env— OptaJose (@OptaJose) January 8, 2022
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