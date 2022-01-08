«Леванте» едва не повторил печальный антирекорд хихонского «Спортинга»

Двадцатый тур испанской Ла Лиги начался с громкой сенсации - не выигрывавший весь первый круг «Леванте» одержал победу над «Мальоркой», забив два безответных мяча. Таким образом, клуб из Валенсии избежал повторения печального антирекорда испанской Ла Лиги, который еще с сезона 1997/1998 удерживает хихонский «Спортинг».

Тогда клуб, за который в 90-е успехи поиграть Ледяхов, Черышев и Никифоров, выиграл свой первый матч лишь в 24-м туре, а сезон закончил лишь с двумя победами (этот антирекорд «Спортинг» удерживает совместно с «Логроньесом» образца 1994/1995) и наименьшим количеством очков в истории Ла Лиги - 13.