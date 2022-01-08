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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фалькао определился со своим будущим

08 Января 2022 • 19:32 Комментировать
Райо Вальекано
...
Бетис
2.50 3.53 2.75
Через 17 ч. 23 мин.

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао счастлив в испанском чемпионате, а потому он решил остаться в «Райо Вальекано». Новое соглашение с Фалькао рассчитано до лета 2023 года - то есть, на полтора года. Об этом сообщает издание Marca.

Ранее Фалькао успел поиграть в разных лигах, и особенно успешен он был в мадридском «Атлетико» - там он забил 52 гола за 68 матчей. В текущем сезоне Фалькао сыграл в одиннадцати матчах, забив пять голов.

Его успехи ощутимо помогают клубу - «Райо» борется за попадание в зону еврокубков, что является большим успехом для клуба, обычно кочующего между Ла Лигой и Сегундой.

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Евро-Футбол.Ру,
Радамель Фалькао Райо Вальекано
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