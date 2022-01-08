Фалькао определился со своим будущим

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао счастлив в испанском чемпионате, а потому он решил остаться в «Райо Вальекано». Новое соглашение с Фалькао рассчитано до лета 2023 года - то есть, на полтора года. Об этом сообщает издание Marca.

Ранее Фалькао успел поиграть в разных лигах, и особенно успешен он был в мадридском «Атлетико» - там он забил 52 гола за 68 матчей. В текущем сезоне Фалькао сыграл в одиннадцати матчах, забив пять голов.

Его успехи ощутимо помогают клубу - «Райо» борется за попадание в зону еврокубков, что является большим успехом для клуба, обычно кочующего между Ла Лигой и Сегундой.