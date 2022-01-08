Латераль «Валенсии» Корреа сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с «Реалом»

Защитник «летучих мышей» Тьерри Корреа не сможет помочь своей команде в игре против мадридского «Реала». По информации Marca, португалец пропустит матч в связи с положительным тестом на COVID-19.

Претендентами на место правого латераля называются итальянец Кристиано Пиччини и датчанин Даниэль Ваас.

Кадровые проблемы в составе «Валенсии» дали возможность тренеру Хосе Бардаласу заявить на матч молодых воспитанников, среди которых Кристиан Москер, Рубен Ирансо и Педро Алеман.

Корреа не смог стать основным игроком «Валенсии» в этом сезоне из-за мышечных травм, выйдя на поле 7 раз и сыграв 479 минут.

«Реал» примет «Валенсию» в Мадриде 8 января. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.