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Чемпионат Испании. Ла Лига

Латераль «Валенсии» Корреа сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с «Реалом»

08 Января 2022 • 18:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
1.36 5.55 9.10
Через 3 ч. 36 мин.

Защитник «летучих мышей» Тьерри Корреа не сможет помочь своей команде в игре против мадридского «Реала». По информации Marca, португалец пропустит матч в связи с положительным тестом на COVID-19. 

Претендентами на место правого латераля называются итальянец Кристиано Пиччини и датчанин Даниэль Ваас. 

Кадровые проблемы в составе «Валенсии» дали возможность тренеру Хосе Бардаласу заявить на матч молодых воспитанников, среди которых Кристиан Москер, Рубен Ирансо и Педро Алеман. 

Корреа не смог стать основным игроком «Валенсии» в этом сезоне из-за мышечных травм, выйдя на поле 7 раз и сыграв 479 минут. 

«Реал» примет «Валенсию» в Мадриде 8 января. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Тьерри Корреа
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЕНСИЯ
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