Дани Алвес не включил Месси в свою команду мечты

Бразильский ветеран Дани Алвес, вернувшийся в каталонскую «Барселону», сформировал мини-команду мечты из бывших игроков «сине-гранатовых». Как сообщает Mirror, защитнику предложили назвать по одну лучшему футболисту на каждую позицию.

На место голкипера Алвес определил Виктора Вальдеса, в защиту он поставил Карлеса Пуйоля. Место в средней линии занял Хави Эрнандес, а на острие атаки оказался Самуэль Это’О.

Стоит отметить, что в этой мини-сборной не нашлось места для семикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси, ныне выступающего за французский «ПСЖ».