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Чемпионат Испании. Ла Лига

Всего один клуб связался с «Барселоной» по Юмтити

08 Января 2022 • 13:07 Комментировать

Каталонская «Барселона» получила лишь одно предложение по трансферу французского защитника Самуэля Юмтити. Об этом сообщается на страницах Sport.es.

По информации испанских СМИ, подписать игрока намерен стамбульский «Бешикташ». При этом турецкий клуб не хочет оформлять полноценный переход, «орлы» заинтересованы в аренде француза до конца сезона-2021/2022.

Недавно стало известно, что Юмтити не входит в планы главного тренера команды Хави Эрнандеса. Клуб попытается этой зимой избавиться от игрока, контракт которого рассчитан еще на 1,5 года.

28-летний защитник присоединился к «сине-гранатовым» в 2016 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Барселона Самуэль Юмтити
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