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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско может продолжить карьеру в «Фиорентине»

07 Января 2022 • 23:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
1.37 5.40 9.00
Через 20 ч. 51 мин.

Футболист «Реала» и испанской сборной Иско может продолжить карьеру в «Фиорентине», сообщает в своем «Твиттере» испанский журналист Росио Родригес. Итальянцам нравится идея заключения контракта с Иско в качестве свободного агента, так как скоро его соглашение с «Реалом» истекает - контракт рассчитан до 2022 года.

Иско выступает за «Реал» с 2013 года, ранее он успел поиграть в «Валенсии» и «Малаге». В сезоне 2016/2017 он был признан лучшим игроком «Реала». На его счету - двенадцать голов в 38 матчах в футболке испанской сборной, в составе которой полузащитник выступает также с 2013 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фиорентина Иско
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08.01  23:00 Реал Мадрид ... Валенсия 1.37 5.40 9.00
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