Футболист «Реала» и испанской сборной Иско может продолжить карьеру в «Фиорентине», сообщает в своем «Твиттере» испанский журналист Росио Родригес. Итальянцам нравится идея заключения контракта с Иско в качестве свободного агента, так как скоро его соглашение с «Реалом» истекает - контракт рассчитан до 2022 года.

Иско выступает за «Реал» с 2013 года, ранее он успел поиграть в «Валенсии» и «Малаге». В сезоне 2016/2017 он был признан лучшим игроком «Реала». На его счету - двенадцать голов в 38 матчах в футболке испанской сборной, в составе которой полузащитник выступает также с 2013 года.