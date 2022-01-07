Будущее форварда «Барселоны» Усмана Дембеле остаётся неопределённым. Действующий контракт француза истекает в конце сезона, переговоры по поводу нового трудового соглашения продолжаются.

Журналист Sky Sport Флориан Платтенберг на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что главный тренер «Барселоны» Хави «потерял дар речи», когда получил информацию о требованиях Дембеле. Речь идёт о 43 миллионах евро зарплаты до уплаты налогов и 7 миллионах евро бонусных выплат.

В сезоне 2021/2022 Усман Дембеле провёл за «Барселону» девять матчей. Форвард забил один гол и отдал два голевых паса.