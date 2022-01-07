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​Хави «потерял дар речи», когда узнал о требованиях Дембеле слухи

07 Января 2022 • 19:06 Комментировать (1)

Будущее форварда «Барселоны» Усмана Дембеле остаётся неопределённым. Действующий контракт француза истекает в конце сезона, переговоры по поводу нового трудового соглашения продолжаются.

Журналист Sky Sport Флориан Платтенберг на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что главный тренер «Барселоны» Хави «потерял дар речи», когда получил информацию о требованиях Дембеле. Речь идёт о 43 миллионах евро зарплаты до уплаты налогов и 7 миллионах евро бонусных выплат.

В сезоне 2021/2022 Усман Дембеле провёл за «Барселону» девять матчей. Форвард забил один гол и отдал два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
07 Января 2022 в 19:31
Хави как придурок уцепился за этого гомодрила , обсалютно провальным был его приход в Барсу ,пусть валит уже ,его и Погба ждет их Брат Боло боло , к ним еще можно подключить Ляказета Юмтити и Бейла в этот зоопарк
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