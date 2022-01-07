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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Атлетико» рассказал о травме Гризманна

07 Января 2022 • 17:26 Комментировать

В четверг вечером «Атлетико» разнёс клуб «Райо Махадаонда» со счётом 5:0 и пробился в 1/8 финала Кубка Испании. Один из голов мадридской команды забил Антуан Гризманн, который был заменён на 57-й минуте поединке.

Как сообщается на официальном сайте «Атлетико», Антуан Гризманн получил рецидив мышечной травмы правого бедра. Французский нападающий приступил к лечению и скоро начнёт реабилитацию. Точные сроки восстановления Гризманна не называются.

Антуан Гризманн в сезоне 2021/2022 провёл за «Атлетико» во всех турнирах 22 матча. В них форвард записал на свой счёт семь результативных ударов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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