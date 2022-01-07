​«Атлетико» рассказал о травме Гризманна

В четверг вечером «Атлетико» разнёс клуб «Райо Махадаонда» со счётом 5:0 и пробился в 1/8 финала Кубка Испании. Один из голов мадридской команды забил Антуан Гризманн, который был заменён на 57-й минуте поединке.

Как сообщается на официальном сайте «Атлетико», Антуан Гризманн получил рецидив мышечной травмы правого бедра. Французский нападающий приступил к лечению и скоро начнёт реабилитацию. Точные сроки восстановления Гризманна не называются.

Антуан Гризманн в сезоне 2021/2022 провёл за «Атлетико» во всех турнирах 22 матча. В них форвард записал на свой счёт семь результативных ударов.