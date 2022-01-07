​Названо условие, при котором Бэйл может завершить карьеру

Форвард «Реала» Гарет Бэйл может повесить бутсы на гвоздь по завершению текущего сезона. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

По данным источника, будущее Бэйла будет зависеть от того, как сборная Уэльса в конце марта выступит в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. Если валлийцы пробьются на мундиаль, то Бэйл будет искать новый клуб (действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона 2021/2022), чтобы быть в форме к ноябрю. Если же сборная Уэльса на чемпионат мира не попадёт, Бэйл может рассмотреть вариант с завершением карьеры.

В полуфинале стыковых игр сборная Уэльса сыграет против Австрии. В случае победы валлийцы сыграют в финале с Шотландией или Украиной.