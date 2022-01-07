«Барселона» до сих пор не может зарегистрировать Феррана Торреса для участия в матчах. Каталонцы договорились с «Астон Виллой» об аренде Филиппе Коутиньо, но бразильцу ещё предстоит пройти обследование, а сейчас он болеет коронавирусом. Сделка будет полностью закрыта только на следующей неделе.

Также в Испании спортивные СМИ активно пишут о том, что одного лишь ухода Филиппе Коутиньо «Барселоне» для регистрации Феррана Торреса может не хватить. У клуба по-прежнему есть проблемы с загрузкой зарплатной ведомости.

Как известно, «Барселона» испытывает серьёзные финансовые трудности.