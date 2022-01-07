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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может вернуть Луиса Суареса

07 Января 2022 • 13:30 Комментировать

Уругваец Луис Суарес близок к уходу из мадридского «Атлетико». При этом опытный голеадор может остаться в испанском чемпионате.

По сообщениям инсайдера Экрема Конура, интерес к нападающему проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» могут предложить бомбардиру вернуться на «Камп Ноу».

Напомним, что Суарес покинул каталонский коллектив в сентябре 2020 года, после чего на правах свободного агента присоединился к «матрасникам». Стороны заключили двухлетнее соглашение.

В текущем сезоне Ла Лиги 34-летний центрфорвард сыграл 19 матчей и семь раз поразил ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Луис Суарес
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