«Барселона» может вернуть Луиса Суареса

Уругваец Луис Суарес близок к уходу из мадридского «Атлетико». При этом опытный голеадор может остаться в испанском чемпионате.

По сообщениям инсайдера Экрема Конура, интерес к нападающему проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» могут предложить бомбардиру вернуться на «Камп Ноу».

Напомним, что Суарес покинул каталонский коллектив в сентябре 2020 года, после чего на правах свободного агента присоединился к «матрасникам». Стороны заключили двухлетнее соглашение.

В текущем сезоне Ла Лиги 34-летний центрфорвард сыграл 19 матчей и семь раз поразил ворота соперников.