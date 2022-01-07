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«Барселона» назвала сумму, какую хочет выручить с трансфера Коутиньо

07 Января 2022 • 10:38 Комментировать

Каталонская «Барселона» рассчитывает продать бразильского хавбека Филиппе Коутиньо в январское трансферное окно. Журналистам стало известно, какую сумму хотят выручить «сине-гранатовые» с продажи полузащитника.

Football Insider сообщает, что «сине-гранатовые» оценили Коутиньо в 50 миллионов фунтов (~60 миллионов евро). Ранее сообщалось об интересе к Филиппе со стороны бирмингемской «Астон Виллы», однако представитель АПЛ нацелен на аренду игрока.

Бразилец не смог оправдать ожиданий руководства «Барселоны» после перехода из «Ливерпуля». Его трансфер обошелся каталонцам в 125 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо
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