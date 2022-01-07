«Барселона» предлагает Роберто новый контракт с уменьшением зарплаты

Каталонская «Барселона» подготовила новый трудовой договор для защитника команды Серхи Роберто. Как информирует газета Marca, вскоре «сине-гранатовые» проведут встречу с представителем футболиста.

Источник отмечает, что в пролонгации сотрудничества с Роберто лично заинтересован главный тренер команды Хави Эрнандес. «Барселона» поддерживает инициативу наставника и готова подписать с Серхи новое двухлетнее соглашение. При этом каталонцы рассчитывают, что игрок согласится на понижение оклада.

Действующий контракт защитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца июня 2022 года.