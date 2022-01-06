​Винисиус вернулся в строй

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор в четверг вернулся к тренировкам с первой командой. Как сообщает Mundo Deportivo, бразильский футболист сможет сыграть в ближайшем матче «сливочных» против «Валенсии» в Примере.

Напомним, что два матча «Реала» в начале 2022 года Винисиус пропустил из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Всего в сезоне 2021/2022 Винисиус Жуниор провёл 25 матчей. В них бразильский нападающий записал на свой счёт 12 голов и 9 результативных передач на партнёров.

Матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Валенсией» пройдёт в субботу, 8 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.