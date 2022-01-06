«Барселона» хочет подписать вингера «ПСЖ»

Каталонская «Барселона» нацелилась на очередного футболиста. В шорт-лист «сине-гранатовых» попал вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер, который испытывает дефицит игровой практики в парижском коллективе.

Как сообщают журналисты El Nacional, французский клуб готов отпустить 28-летнего немца на «Камп Ноу», чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Сумма потенциального трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее «Барса» усилила атакующую линию испанским вингером Ферраном Торресом.

Дракслер играет в «ПСЖ» с 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 14 поединках, отметившись двумя голами и двумя ассистами.