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Чемпионат Испании. Ла Лига

Неймар хочет устроить трансфер Коутиньо в «ПСЖ»

05 Января 2022 • 13:29 Комментировать

Бразильский вингер Филиппе Коутиньо может перебраться из испанской Ла Лиги во французскую Лигу 1. В трансфере своего соотечественника заинтересован нападающий «ПСЖ» Неймар, сообщает El Nacional.

Звездный нападающий уже обратился с просьбой к руководству клуба о подписании Коутиньо. Если Неймару удастся уговорить «ПСЖ», переход Филиппе будет оформлен до конца текущего месяца.

В свою очередь каталонская «Барселона», которой принадлежит Коутиньо, не станет препятствовать уходу игрока. «Сине-гранатовые» давно хотят продать бразильца, ставшего одним из главных трансферных разочарований в истории клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Филиппе Коутиньо
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