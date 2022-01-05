Неймар хочет устроить трансфер Коутиньо в «ПСЖ»

Бразильский вингер Филиппе Коутиньо может перебраться из испанской Ла Лиги во французскую Лигу 1. В трансфере своего соотечественника заинтересован нападающий «ПСЖ» Неймар, сообщает El Nacional.

Звездный нападающий уже обратился с просьбой к руководству клуба о подписании Коутиньо. Если Неймару удастся уговорить «ПСЖ», переход Филиппе будет оформлен до конца текущего месяца.

В свою очередь каталонская «Барселона», которой принадлежит Коутиньо, не станет препятствовать уходу игрока. «Сине-гранатовые» давно хотят продать бразильца, ставшего одним из главных трансферных разочарований в истории клуба.