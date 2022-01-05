Анчелотти рассказал, почему Бэйл не играет за «Реал»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об атакующем полузащитнике Гарете Бэйле. Валлийский футболист уже пропустил несколько месяцев. Последний его матч в составе «сливочных» датирован августом 2021 года.

«У Гарета нет травмы, однако он чувствует себя не очень хорошо. Если Бэйл боится снова получить повреждение, мы должны отнестись к этому с пониманием. Надеюсь на его скорое возвращение в состав. Возможно, он сыграет против «Валенсии» или в матче за суперкубок Испании», - приводит слова итальянского специалиста Marca.

Действующее трудовое соглашение 32-летнего вингера с «Реалом» истекает летом 2022 года.