Хави - о контракте Дембеле: «Это не зависит от меня, ждём решения игрока»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о ситуации с истекающим контрактом Усмана Дембеле.

«Продление соглашения не зависит от меня. Это решается между руководством и футболистом. Усман должен хорошенько подумать о своем будущем. Посмотрим, каково будет его решение», - приводит слова тренера газета Marca.

«Сине-гранатовые» не могут договориться о продлении контракта из-за завышенных запросов Дембеле. Французский вингер хочет повышения оклада до 20 миллионов евро в год, что не устраивает каталонцев. Его контракт с клубом истекает в конце текущего сезона.