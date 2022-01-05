Анчелотти задали вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»

В СМИ не утихают слухи о скором переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». С вопросом по этому поводу журналисты обратились к наставнику «королевского» клуба Карло Анчелотти.

«Мбаппе? Не думаю, что стоит сейчас говорить о футболистах, которые играют за другой коллектив», - передает слова итальянского коуча El Chiringuito TV.

Ранее стало известно, что звездный бомбардир должен подписать контракт с «бланкос» после завершения стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом раунде плей-офф «ПСЖ», за который играет Мбаппе, должен встретиться как раз с «Реалом».