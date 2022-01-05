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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти задали вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»

05 Января 2022 • 08:56 Комментировать

В СМИ не утихают слухи о скором переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». С вопросом по этому поводу журналисты обратились к наставнику «королевского» клуба Карло Анчелотти.

«Мбаппе? Не думаю, что стоит сейчас говорить о футболистах, которые играют за другой коллектив», - передает слова итальянского коуча El Chiringuito TV.

Ранее стало известно, что звездный бомбардир должен подписать контракт с «бланкос» после завершения стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом раунде плей-офф «ПСЖ», за который играет Мбаппе, должен встретиться как раз с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Килиан Мбаппе
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