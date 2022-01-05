Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дест отказывается уходить из «Барселоны»

05 Января 2022 • 08:27 Комментировать

Американский латераль Серджино Дест не планирует уходить из каталонской «Барселоны», несмотря на то, что его включили в список игроков «на выход».

Как стало известно журналистам Sport.es, защитник уверен, что сможет принести пользу «сине-гранатовым». В настоящий момент талантливый футболист восстанавливается после травмы и COVID-19.

Дест был приобретен «Барселоной» у «Аякса» в 2020 году. В текущем розыгрыше испанского чемпионата Серджино поучаствовал в 12 поединках, в которых отметился тремя голевыми передачами. Его контракт с каталонцами рассчитан до конца июня 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серджино Дест
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
10:21 · Испания. Ла Лига
Хави - о контракте Дембеле: «Это не зависит от меня, ждём решения игрока»
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Ливерпуля»
09:35 · Италия. Серия А
Пьянич советует Морате хорошо подумать, прежде чем переходить в «Барселону»
08:56 · Испания. Ла Лига
Анчелотти задали вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»
08:27 · Испания. Ла Лига
Дест отказывается уходить из «Барселоны»
08:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал условия, при каких подпишет Коутиньо
00:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует сократить зарплату Роберто, чтобы зарегистрировать Феррана Торреса 1
00:12 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» Лапорта сдал положительный тест на коронавирус
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» открыт к обмену Ляпорта на де Йонга 2
04 Января
23:56 · Италия. Серия А
«Ювентус» не удовлетворило предложение «Севильи» по Кулушевски слухи
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» усилился защитником «Атлетико»
23:18 · Италия. Серия А
Аллегри не хочет отпускать Морату в «Барселону» 1 слухи
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хотела вернуть Феррана Торреса обратно в «Сити» 2
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» в погоне за защитником «Севильи»
21:53 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» вышел на контакт с представителями Усмана Дембеле слухи
Все новости
Рекомендуем