Дест отказывается уходить из «Барселоны»

Американский латераль Серджино Дест не планирует уходить из каталонской «Барселоны», несмотря на то, что его включили в список игроков «на выход».

Как стало известно журналистам Sport.es, защитник уверен, что сможет принести пользу «сине-гранатовым». В настоящий момент талантливый футболист восстанавливается после травмы и COVID-19.

Дест был приобретен «Барселоной» у «Аякса» в 2020 году. В текущем розыгрыше испанского чемпионата Серджино поучаствовал в 12 поединках, в которых отметился тремя голевыми передачами. Его контракт с каталонцами рассчитан до конца июня 2025 года.