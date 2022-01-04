​Тренер «Валенсии»: «У «Барселоны» долг в 300 млн, а они подписывают игроков и даже говорят о Холанне – где финансовый fair play?»

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас не понимает, как «Барселона» может делать приобретения на трансферном рынке в условиях серьёзных финансовых проблем.

«У «Барселоны» долг в 300 миллионов евро. И при этом они подписали Феррана Торреса за 55 миллионов. Ещё они собираются подписать Альваро Морату. И их президент говорит о большем. Даже об Эрлинге Холанне. Где финансовый fait play?» - слова Бордаласа приводит COPE Valencia.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в среду, 5 января. Команда Хави сыграет против «Линареса» в Кубке Испании. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.