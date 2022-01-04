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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» может подписать Мбаппе уже очень скоро слухи

04 Января 2022 • 15:52 Комментировать (1)

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона и ожидается, что форвард продолжит карьеру в «Реале». Парижане либо потеряют Мбаппе бесплатно летом, либо продадут его в январе. Агент Джованни Бранчини дал понять, что второй вариант возможен.

«Всё зависит от «ПСЖ». «Реал» несколько дней назад предложил за Мбаппе 50 миллионов евро», - высказался Бранчини для La Gazzetta dello Sport.

Агент сказал, что, на его взгляд, для «ПСЖ» было бы позорно терять Мбаппе как свободного агента.

Напомним, что Килиан Мбаппе уже не раз публично заявлял о своём желании примерить футболку «Реала».

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - зима 2022
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04 Января 2022 в 16:27
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