На прошлой неделе стало известно о провале в одном из этапов переговоров между «Барселоной» и Усманом Дембеле. Каталонский клуб, как известно, хочет сохранить в своих рядах французского вингера, но переговорный процесс проходит тяжело.

После неудачи в переговорах главный тренер «Барселоны» Хави позвонил Усману Дембеле. Француз извинился и сказал, что произошло недопонимание, но слова игрока не убедили тренера. Об этом стало известно журналисту Хави Мигелю.

Отметим, что действующий трудовой договор между Усманом Дембеле и «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона.